Помощник главкома ВСУ Залужного погиб в своем доме под Киевом

Помощник главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного Геннадий Чистяков погиб при взрыве в своем доме под Киевом, сообщило издание «Страна» со ссылкой на спикера МВД страны Марьяну Реву.

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По ее словам, взрыв произошел в результате неосторожного обращения с гранатой. Чистяков погиб, его 13-летний сын получил тяжелое ранение. Подростка госпитализировали.

Залужный ранее утверждал, что конфликт на Украине зашел в тупик. По его мнению, ВСУ необходимо перейти к стратегической обороне.

В окружении президента страны Владимира Зеленского с мнением главкома не согласились. Заместитель руководителя офиса главы государства Игорь Жовква заявил, что слова Залужного вызвали панику среди западных партнеров Украины и много вопросов у граждан страны, сообщает «Радиоточка НСН».

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