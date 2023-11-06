Помощник главкома ВСУ Залужного погиб в своем доме под Киевом
Помощник главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного Геннадий Чистяков погиб при взрыве в своем доме под Киевом, сообщило издание «Страна» со ссылкой на спикера МВД страны Марьяну Реву.
По ее словам, взрыв произошел в результате неосторожного обращения с гранатой. Чистяков погиб, его 13-летний сын получил тяжелое ранение. Подростка госпитализировали.
Залужный ранее утверждал, что конфликт на Украине зашел в тупик. По его мнению, ВСУ необходимо перейти к стратегической обороне.
В окружении президента страны Владимира Зеленского с мнением главкома не согласились. Заместитель руководителя офиса главы государства Игорь Жовква заявил, что слова Залужного вызвали панику среди западных партнеров Украины и много вопросов у граждан страны, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru