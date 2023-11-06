СМИ: подарок со взрывным устройством помощнику Залужного передал военный ВСУ
Подарок, при открытии которого погиб помощник главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного Геннадий Частяков, передал военный по фамилии Тимченко. Об этом сообщило издание «Страна».
По информации СМИ, в подарке было спрятано взрывное устройство. Смертельный презент Частякову передал старший помощник заместителя главкома ВСУ Тимченко А.В, утверждает издание со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В МВД Украины заявили, что Частяков погиб в результате неосторожного обращения с гранатой. Его 13-летний сын получил серьезные ранения.
Главнокомандующий ВСУ ранее говорил, что конфликт на Украине зашел в тупик. Залужный считает, что Киеву нужно перейти к стратегической обороне, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru