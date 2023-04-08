Министра экономики в Сербии хотят отправить в отставку за высказывания против России
«Движение социалистов», которое входит в правящую коалицию Сербии, обратилось к премьеру страны Ане Брнабич с требованием отправить в отставку министра экономики Раде Басту за высказывания против России.
Чиновник выражал поддержку президенту страны Александру Вучичу и заявлял, что не понимает, почему тот не вводит санкции в отношении России.
«Он проявил себя ранее как невоспитанный русофоб, а теперь перед делегацией МВФ показал, что еще и дисциплинирован и настроен против государства», — сказано в заявлении организации», - говорится в заявлении организации.
Ранее Вучич вновь предупредил, что стране всё сложнее сохранять нейтралитет в отношениях с Западом и Россией. Клясться, что такая политика продолжится, - «нереально, несерьезно и безответственно», сказал он в эфире радио и телевидения Сербии, передает «Радиоточка НСН».
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