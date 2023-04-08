Министра экономики в Сербии хотят отправить в отставку за высказывания против России

Чиновник выражал поддержку президенту страны Александру Вучичу и заявлял, что не понимает, почему тот не вводит санкции в отношении России.

«Он проявил себя ранее как невоспитанный русофоб, а теперь перед делегацией МВФ показал, что еще и дисциплинирован и настроен против государства», — сказано в заявлении организации», - говорится в заявлении организации.

Ранее Вучич вновь предупредил, что стране всё сложнее сохранять нейтралитет в отношениях с Западом и Россией. Клясться, что такая политика продолжится, - «нереально, несерьезно и безответственно», сказал он в эфире радио и телевидения Сербии, передает «Радиоточка НСН».

