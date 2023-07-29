FT: Киев использует «ненадежные» снаряды из КНДР для РСЗО «Град»

Украинские военные используют для систем залпового огня «Град» старые произведенные в КНДР ракеты, которые сами ВСУ называют ненадежными. Об этом пишет Financial Times.

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Издание отмечает, что военные показали журналистам северокорейское оружие, о применении которого Киевом ранее не сообщалось. Как указал один из командиров украинских артиллеристов, бойцы не одобряют использование этих боеприпасов. Маркировка на снарядах свидетельствует, что они были изготовлены в 1980-е - 1990-е годы, такие ракеты могут дать осечку либо не разорваться.

Несмотря на низкую надежность снарядов из КНДР, ВСУ используют их, испытывая нужду в «каждой ракете, которую можно достать».

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ФОТО: РИА Новости
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