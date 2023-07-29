FT: Киев использует «ненадежные» снаряды из КНДР для РСЗО «Град»
Украинские военные используют для систем залпового огня «Град» старые произведенные в КНДР ракеты, которые сами ВСУ называют ненадежными. Об этом пишет Financial Times.
Издание отмечает, что военные показали журналистам северокорейское оружие, о применении которого Киевом ранее не сообщалось. Как указал один из командиров украинских артиллеристов, бойцы не одобряют использование этих боеприпасов. Маркировка на снарядах свидетельствует, что они были изготовлены в 1980-е - 1990-е годы, такие ракеты могут дать осечку либо не разорваться.
Несмотря на низкую надежность снарядов из КНДР, ВСУ используют их, испытывая нужду в «каждой ракете, которую можно достать».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Малайзии умерла от истощения 39-летняя российская блогерша-веган
- FT: Киев использует «ненадежные» снаряды из КНДР для РСЗО «Град»
- Юрист рассказал, когда россиянам могут отказать в пенсии по старости
- Блинкен поговорил с удерживаемым мятежниками президентом Нигера
- В Австралии четыре человека пропали при крушении военного вертолета
- Вильфанд заявил о грядущем спаде жары в Турции и Греции
- РИА Новости: Эксперты выявили низкую подвижность трофейной техники НАТО
- Байден пошутил, что занимается политикой уже 600 лет
- Крымский мост временно перекрыли второй раз за ночь
- В Германии мужчина ворвался в два дома и застрелил трех человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru