Специальные службы Российской Федерации в текущем году задержали на границе сотни украинских националистов и военных преступников. Такую статистику обнародовал директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников. Он выступил на совместном заседании Национального антитеррористического комитета и Федерального оперативного штаба.

По данным Бортникова, при попытке пересечения госграницы РФ не допущен въезд в страну более одной тысячи лиц, уличённых в причастности к деятельности террористической направленности. Глава ФСБ также констатировал значительный рост числа «террористических проявлений» в приграничных субъектах федерации.

Он связал это как с подрывной деятельностью спецслужб Украины, так и с попытками создать подпольные ячейки международных террористических группировок. Директор ФСБ обвинил страны Запада «во главе с США» в поддержке такой активности украинской стороны.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в конце ноября ФСБ отчиталась о предотвращении попытки теракта на газопроводе «Южный поток», по которому голубое топливо поступает в Турцию и Европу.

