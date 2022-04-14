ФСБ задержало на границе с Крымом участника украинского НВФ

Предполагаемого участника украинского незаконного вооруженного формирования (НВФ) задержали при попытке пересечь российскую границу в Крыму под видом мирного жителя. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю.

По данным службы безопасности, задержанный – житель Мариуполя. 24 февраля он вступил в ряды «незаконного вооруженного формирования», которое состояло из бывших украинских военнослужащих. Это формирование воевало против Вооруженных сил РФ и Народной милиции ДНР.