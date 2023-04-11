Жену Медведчука объявили в розыск на Украине

Ее обвиняют в финансировании действий, направленных на захват власти или свержение конституционного строя.

По данным украинских СМИ, Марченко якобы исчезла несколько недель назад. Сообщается, что женщину не видели с 24 марта.

Суд арестовал принадлежащие Марченко акции электрометаллургического завода «Днепроспецсталь» в Запорожской области. По некоторым данным, супруга Медведчука владеет ими через офшорные компании.

Украина в сентябре 2022 года передала Медведчука России в рамках обмена пленными.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что Кремль равнодушен к политическим амбициям Медведчука в РФ.

