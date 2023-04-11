Жену Медведчука объявили в розыск на Украине
Правоохранительные органы Украины объявили в розыск супругу оппозиционного политика Виктора Медведчука Оксану Марченко, сообщают местные СМИ.
Ее обвиняют в финансировании действий, направленных на захват власти или свержение конституционного строя.
По данным украинских СМИ, Марченко якобы исчезла несколько недель назад. Сообщается, что женщину не видели с 24 марта.
Суд арестовал принадлежащие Марченко акции электрометаллургического завода «Днепроспецсталь» в Запорожской области. По некоторым данным, супруга Медведчука владеет ими через офшорные компании.
Украина в сентябре 2022 года передала Медведчука России в рамках обмена пленными.
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что Кремль равнодушен к политическим амбициям Медведчука в РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru