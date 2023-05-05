ФСБ предотвратила покушение агентов разведки Украины на руководство Запорожской АЭС
Федеральная служба безопасности объявила о предотвращении покушения на одного из руководителей Запорожской Атомной электростанции. Теракт готовили агенты Главного управления разведки министерства обороны Украины, информирует Центр общественных связей ФСБ РФ.
Там уточнили, что на территории части Запорожской области, подконтрольной Москве, пресечена деятельность диверсионно-террористической группы, в которую входили агенты спецслужб Украины. По оперативным данным, координацию их деятельности сотрудники ГУР МО Украины осуществляли как напрямую, так и через посредницу в Финляндии.
ФСБ назвала имена её и кураторов. В ходе обысков обнаружено готовое самодельное взрывное устройство, автоматы с патронами, взрывчатка.
По данным ЦОС российской спецслужбы, участники ДТГ также собирали данные о дислокации военных объектов, личного состава армии РФ и правоохранительных органов. В поле зрения агентов также попадали пророссийски настроенные местные жители.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Вооруженные силы Украины пытаются наступать на Ореховском направлении. Об этом сообщил член областной администрации Запорожья, назначенной Москвойц, Владимир Рогов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru