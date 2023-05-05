ФСБ предотвратила покушение агентов разведки Украины на руководство Запорожской АЭС

ФСБ назвала имена её и кураторов. В ходе обысков обнаружено готовое самодельное взрывное устройство, автоматы с патронами, взрывчатка.

По данным ЦОС российской спецслужбы, участники ДТГ также собирали данные о дислокации военных объектов, личного состава армии РФ и правоохранительных органов. В поле зрения агентов также попадали пророссийски настроенные местные жители.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Вооруженные силы Украины пытаются наступать на Ореховском направлении. Об этом сообщил член областной администрации Запорожья, назначенной Москвойц, Владимир Рогов.

