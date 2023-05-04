В «Росэнергоатоме» заявили об угрозе затопления Запорожской АЭС

Он предупредил об угрозе затопления силовых кабельных линий и насосных установок. Это создаст риски для ядерной безопасности, отметил Карчаа.

Кроме того, прорыв дамбы может привести к затоплению населенных пунктов Каменка-Днепровская, Благовещенка и Водяное, сказал представитель «Росэнергоатома».

В беседе с РИА Новости председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что уровень воды в Каховском водохранилище достиг критической отметки, передает «Радиоточка НСН».

