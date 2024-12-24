«Фронт рухнет»: Рогов о перспективах освобождения Херсона и Запорожья
Владимир Рогов заявил НСН, что в Херсоне и Запорожье у ВСУ не столь большие подразделения, но тактика ВС РФ на данном направлении – окружение и выдавливание, а не прямое наступление.
Наиболее успешные действия российские силы сегодня ведут на границе Запорожской области и ДНР, ВСУ перекрываются пути снабжения, а прямые атаки на Херсон и Запорожье в ближайшей перспективе исключены, заявил НСН глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов РФ Владимир Рогов.
Украинские СМИ сообщают, что ВС РФ якобы намерены атаковать Херсон и начать атаку на Пятихатки, что между Запорожьем и Ореховом в Запорожской области. Рогов рассказал о ситуации на запорожском участке фронта.
«Если говорить о запорожском участке фронта, наступление и так идет, освобождаются участки фронта. Наиболее успешные действия сейчас на границе области и ДНР, на времевском выступе, в ближайшем будущем возьмем под полный контроль трассу Великая Новоселка – Гуляйполе. ВСУ попадают в Великой Новоселке в котел, в окружение. Также есть небольшие успехи на ореховском направлении, в районе Нестерянки, здесь наша армия продвигается не так быстро, как хотелось бы. Но главное не скорость, а сохранение жизней наших солдат. Общая ситуация такая, что инициатива в наших руках. Идет перемалывание противника, не прямые удары, а окружение и обход. Стратегия заключается в том, что мы перекрываем пути снабжения, все заканчивается бегством остатков подразделений ВСУ. В ближайшее время вы увидим очень хорошие площади освобождения, а фронт ВСУ рухнет», - рассказал он.
По его словам, в Херсоне и Запорожье у ВСУ не столь большие подразделения, но на данном этапе российские силы не собираются форсировать Днепр.
«Если говорить о форсировании Днепра на Херсонском направлении, враг уже не один день рассказывает о том, что ВС РФ собрались форсировать Днепр, брать штурмом. Это больше информационный шум, чтобы отвлечь внимание от собственных подготовок каких-либо провокаций, обстрелов, ударов и прочих вещей. В Херсоне и Запорожье у ВСУ не столь большие подразделения, значительная их часть находится в более глубоком тылу или на передовой. Но говорить о полном стачивании ВСУ не стоит, идет постоянная поддержка со стороны Запада, боевики в том числе приезжают», - заключил собеседник НСН.
ВСУ начали отводить своих военных из города Курахово в Донецкой Народной Республике. Об этом ранее рассказал глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов РФ Владимир Рогов, передает «Радиоточка НСН».
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