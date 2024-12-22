Кадыров рассказал о неудаче ВСУ в Запорожье

Путин дал старт движению автомобилей по новым дорогам в пяти регионах страны Путин: любой противник, желающий нанести поражение РФ, столкнется с многократно большим ответом Для решения демографической проблемы в РФ необходимо ежегодно выделять больше 1 триллиона рублей на выплаты семьям Берлинский кинофестиваль наградит Тильду Суинтон почётным «Золотым медведем» за достижения в карьере