Кадыров рассказал о неудаче ВСУ в Запорожье
В Запорожской области военные взвода БПЛА батальона «Восток-Ахмат» под командованием Вахи Хамбулатова ликвидировали инженерные сооружения, а также живую силу противника на Ореховском направлении. Соответствующее видео в своем Telegram-канале опубликовал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
Он сообщил, что российские военные провели аэроразведку, выявив укрепления ВСУ и зафиксировав перемещение украинских солдат. По словам Кадырова, в связи с правильными и слаженным действиям военных из батальона «Восток-Ахмат», российские войска смогли сорвать несколько попыток подразделений ВСУ осуществить перегруппировку.
Ранее президент Владимир Путин пригрозил «многократно большими разрушениями» за атаку ВСУ на Казань, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru