ФРГ за неделю отправила Украине 10 Leopard

Власти ФРГ за последние семи дней отправили Украине 10 танков Leopard и 13 миллионов патронов, сообщает «РЕН ТВ».

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Также за это же время Киев получил от Германии радар TRML-4D, 16 разведывательных беспилотников, полевой госпиталь и четыре грузовика.

За последние полтора года объем помощи Берлина бывшей советской республике составит около 20 млрд евро.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал рост экономики в стране неудовлетворительным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com / скриншот с видео
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