ФРГ за неделю отправила Украине 10 Leopard

Также за это же время Киев получил от Германии радар TRML-4D, 16 разведывательных беспилотников, полевой госпиталь и четыре грузовика.

За последние полтора года объем помощи Берлина бывшей советской республике составит около 20 млрд евро.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал рост экономики в стране неудовлетворительным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

