ФРГ за неделю отправила Украине 10 Leopard
31 августа 202300:01
Власти ФРГ за последние семи дней отправили Украине 10 танков Leopard и 13 миллионов патронов, сообщает «РЕН ТВ».
Также за это же время Киев получил от Германии радар TRML-4D, 16 разведывательных беспилотников, полевой госпиталь и четыре грузовика.
За последние полтора года объем помощи Берлина бывшей советской республике составит около 20 млрд евро.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал рост экономики в стране неудовлетворительным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru