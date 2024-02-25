ФРГ увеличит помощь Украине на 100 миллионов евро

По словам Бербок, Берлин увеличит гуманитарную помощь Киеву на 100 миллионов евро и доведет общий объем до миллиарда евро. Средства пойдут на восстановление гражданских объектов, уточнила министр.

Пресс-служба правительства ФРГ ранее сообщила, что с февраля 2022 года Германия выделила Украине 32 миллиарда евро.

По данным газеты Bild, Германия передала Украине партию непригодных бронетранспортеров по завышенной цене. Из-за тонкой брони машины не способны защитить экипаж на боле боя, отмечает «Радиоточка НСН».

