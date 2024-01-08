Французский полковник де Йонг: в феврале у Украины закончатся боеприпасы

Киев израсходует последние остатки боеприпасов в течение месяца, сообщил телеканалу TV5 Monde французский полковник в отставке, специалист по геополитике Пер де Йонг.

По его словам, это произойдет в середине февраля, когда «будет разгар зимы». Отмечается, что на данном этапе армии Украины и России «стремятся к стабилизации фронта и стратегическим ударам, однако для этого нужны соответствующие возможности».

Де Йонг отметил, что «происходит моральное и военное истощение Украины».

Ранее стало известно, что Украина пойдет в новое наступление после получения F-16, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

