СМИ: Украина пойдет в новое наступление после получения F-16

По данным издания, это произойдет после получения от Норвегии истребителей F-16. Как ожидается, это случится в ближайшие месяцы.

Вероятнее всего, целью Вооруженных сил Украины будет Крым, отмечается в статье.

Ранее стало известно, что Дания перенесла на полгода передачу Украине истребителей F-16, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

