СМИ: Украина пойдет в новое наступление после получения F-16
8 января 202405:20
Украинская армия совершат еще одну попытку наступления, сообщает Welt.
По данным издания, это произойдет после получения от Норвегии истребителей F-16. Как ожидается, это случится в ближайшие месяцы.
Вероятнее всего, целью Вооруженных сил Украины будет Крым, отмечается в статье.
Ранее стало известно, что Дания перенесла на полгода передачу Украине истребителей F-16, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru