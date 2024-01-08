СМИ: Украина пойдет в новое наступление после получения F-16

Украинская армия совершат еще одну попытку наступления, сообщает Welt.

СМИ: F-16 могут находиться на Украине

По данным издания, это произойдет после получения от Норвегии истребителей F-16. Как ожидается, это случится в ближайшие месяцы.

Вероятнее всего, целью Вооруженных сил Украины будет Крым, отмечается в статье.

Ранее стало известно, что Дания перенесла на полгода передачу Украине истребителей F-16, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаИстребители

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