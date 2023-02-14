Глава Минобороны Польши заявил, что танки Leopard передадут Украине в марте

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что в настоящее время в стране украинские военнослужащие уже учатся обращению с танками Leopard, сообщает РИА Новости.

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По его словам, непосредственно боевые машины будут переданы Киеву в марте.

«В марте эти танки попадут на Украину. Украинские солдаты проходят обучение в Польше», - указал министр.

Ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что обучение украинских военных управлению танками Leopard 2 в Польше продлится больше месяца, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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