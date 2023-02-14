Глава Минобороны Польши заявил, что танки Leopard передадут Украине в марте
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что в настоящее время в стране украинские военнослужащие уже учатся обращению с танками Leopard, сообщает РИА Новости.
По его словам, непосредственно боевые машины будут переданы Киеву в марте.
«В марте эти танки попадут на Украину. Украинские солдаты проходят обучение в Польше», - указал министр.
Ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что обучение украинских военных управлению танками Leopard 2 в Польше продлится больше месяца, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+9 826 / сут.
Умерли
396 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+10 420 / сут.
- Опубликованы кадры ликвидации американского наемника в Артемовске
- Байден предложил Вучичу вместе поддержать Украину против России
- Белый дом не исключил отступление ВСУ из Артемовска
- Эксперты заявили о слабости Эрдогана после масштабных землетрясений
- Глава Минобороны Польши заявил, что танки Leopard передадут Украине в марте
- Генконсульство России заявило, что драку в Анталье спровоцировали украинские футболисты
- Овечкин покинул расположение команды «Вашингтон» из-за семьи
- В России за год осудили более 1500 человек за терроризм и экстремизм
- В Крыму хотят ввести штрафы для нудистов вне пляжа
- Пентагон не готов объявить о предоставлении Украине боевых самолётов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru