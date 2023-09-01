Франция осенью завершит обучение 7 тысяч бойцов ВСУ

Он напомнил, что Франция взяла на себя обязательство завершить обучение военнослужащих к концу года. Программа завершится осенью с опережением сроков, уточнил министр.

«Речь идет не только о задачах сегодняшних военных действий, но и о помощи Киеву в создании армии завтрашнего дня», - отметил глава ведомства.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный 30 августа сообщил об успешном обучении пилотов в Дании, передает «Радиоточка НСН».

