Франция будет поставлять Украине по 50 авиабомб AASM в месяц

Глава Минобороны Франции: Париж начнет поставлять Украине по 50 авиабомб AASM в месяц

Новость дополняется...

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:БомбаФранцияВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры