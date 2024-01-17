Германия окажет Украине военную помощь на 7 млрд евро

Власти германии в 2024 году окажут Украине военную помощь на сумму, превышающую 7 миллиардов евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкое правительство.

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16 января канцлер ФРГ Олаф Шольц провел разговор с американским президентом Джо Байденом. Стороны обсудили продолжение помощи Киеву, а также происходящее на Ближнем Востоке.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что оказывая финансовую помощь Украине Евросоюз не должен нанести ущерб самому себе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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