Forbes: российские военные уничтожили редкие шведские танки Strv 122

Российские бойцы вывели из строя два редких шведских танка Strv 122, стоящих на вооружении украинской армии. Об этом пишет издание Forbes.

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“Украинская 21-я механизированная дивизия внезапно лишилась пятой части своих лучших шведских танков и не может получить замену», - отметили журналисты.

Удар по танкам наносился с помощью беспилотников, пишет газета «Известия».

Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер анонсировал поставку танков Abrams Украине в ближайшие недели. По его словам, в рамках нового пакета военной помощи Вашингтон предоставит Киеву артиллерию и средства ПВО, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТанкиУкраинаВооруженные Силы РФ

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