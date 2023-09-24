Forbes: российские военные уничтожили редкие шведские танки Strv 122
Российские бойцы вывели из строя два редких шведских танка Strv 122, стоящих на вооружении украинской армии. Об этом пишет издание Forbes.
“Украинская 21-я механизированная дивизия внезапно лишилась пятой части своих лучших шведских танков и не может получить замену», - отметили журналисты.
Удар по танкам наносился с помощью беспилотников, пишет газета «Известия».
Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер анонсировал поставку танков Abrams Украине в ближайшие недели. По его словам, в рамках нового пакета военной помощи Вашингтон предоставит Киеву артиллерию и средства ПВО, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru