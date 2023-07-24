«Фобия и мины»: Военный аналитик назвал Сувалкский коридор неудобным для удара
Союзные войска не собираются воевать в Сувалкском коридоре, однако эта «ниточка» прерывается одним ударом, отправляя Прибалтику «в котел», сказал в эфире НСН Александр Алесин.
Польша хочет заминировать Сувалкский коридор, однако Белоруссия с Россией будут атаковать его в последнюю очередь, заявил в интервью НСН ведущий белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин.
Министр обороны Польши Мариуш Блащак ранее заявил о создании саперного батальона, который будет размещаться в Сувалкском коридоре. Сейчас по этому коридору проходит граница Польши с Литвой. Гипотетически он мог бы соединить Белоруссию с Калининградской областью.
«Сувалкский коридор – это притча во языцех НАТО и США. Там регулярно проводятся учения стран НАТО, там сосредотачиваются очень крупные силы. На первый взгляд, это стратегически очень важное место, однако одним небольшим ударом эта тонкая ниточка прерывается, и в котле оказываются все прибалтийские страны. На первый взгляд, эта идея хорошая, но военные скептически относятся к планам удара через этот коридор. Холмистая, лесистая и местами болотистая местность в Сувалкском коридоре значительно затрудняет наступательные действия крупных механизированных соединений. Эта местность изначально препятствует действиям крупных сил и облегчает оборону», - сказал Алесин.
По его мнению, Белоруссия может ударить по Сувалкскому коридору только в случае военных действий на своей территории.
«Если белорусские и российские подразделения зайдут в этот коридор, они окажутся под фланговыми ударами, как со стороны Балтии, так и со стороны Польши. Это неудобно. Во всех планах, которые разрабатывают Белоруссия и Россия, Сувалкский коридор не стоит на первом месте. Если только серьезные боевые действия разразятся на Гродненском или Брестском направлении и там будут крупные силы, не исключаю, что будет нанесен вспомогательный удар через Сувалкский коридор, когда у сил НАТО в Польше не будет возможности нанести фланговый удар», - пояснил эксперт.
Алесин считает, что Польша попытается заминировать эту местность, чтобы успокоить «фобии» своих граждан.
«Они заминируют участки местности, которые считают рискованными для наступления. Украина тоже заминировала свою границу, хотя там леса, болота, поймы рек и так далее. Они очевидно опасаются диверсионно-разведовательных групп, диверсий на шоссейных и железных дорогах. У них есть страх и фобия, но если эта идея "лежит на поверхности", она будет реализовываться в последнюю очередь. Это, прежде всего, для успокоения общественного мнения, чтобы показать, что страна предпринимает какие-то меры для отражения потенциальной угрозы», - заключил собеседник НСН.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 23 июля на встрече с Владимиром Путиным, что его начали «напрягать» бойцы ЧВК «Вагнер», которые «хотят идти на Варшаву». При этом он показал российском лидеру карту переброски военных Польши к границам Союзного государства, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Собянин: С начала года в пяти округах Москвы построено 17 социальных объектов
- Картаполов: Повышение призывного возраста в России будет поэтапным
- Движение по проспекту Лихачева в Москве восстановлено после атаки БПЛА
- Путин ввёл штрафы за неустранение нарушений законодательства об иноагентах
- Правоохранители задержали блогера за татуировку с символикой «Азова» в Москве
- СМИ: Мбаппе может перейти в «Барселону»
- Власти Белгородской области отказались восстанавливать дома богатых жителей после обстрелов
- Мантуров заявил, что выпуск боеприпасов в России вырос более чем в 12 раз
- Baza: У Минобороны России украли больше километра кабеля на 5 млн рублей
- Биатлонист Латыпов захотел потренироваться с норвежцами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru