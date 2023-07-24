«Фобия и мины»: Военный аналитик назвал Сувалкский коридор неудобным для удара

Польша хочет заминировать Сувалкский коридор, однако Белоруссия с Россией будут атаковать его в последнюю очередь, заявил в интервью НСН ведущий белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак ранее заявил о создании саперного батальона, который будет размещаться в Сувалкском коридоре. Сейчас по этому коридору проходит граница Польши с Литвой. Гипотетически он мог бы соединить Белоруссию с Калининградской областью.