«Фобия и мины»: Военный аналитик назвал Сувалкский коридор неудобным для удара

Союзные войска не собираются воевать в Сувалкском коридоре, однако эта «ниточка» прерывается одним ударом, отправляя Прибалтику «в котел», сказал в эфире НСН Александр Алесин.

Польша хочет заминировать Сувалкский коридор, однако Белоруссия с Россией будут атаковать его в последнюю очередь, заявил в интервью НСН ведущий белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак ранее заявил о создании саперного батальона, который будет размещаться в Сувалкском коридоре. Сейчас по этому коридору проходит граница Польши с Литвой. Гипотетически он мог бы соединить Белоруссию с Калининградской областью.

Польша создаст саперный батальон в Сувалкском коридоре
«Сувалкский коридор – это притча во языцех НАТО и США. Там регулярно проводятся учения стран НАТО, там сосредотачиваются очень крупные силы. На первый взгляд, это стратегически очень важное место, однако одним небольшим ударом эта тонкая ниточка прерывается, и в котле оказываются все прибалтийские страны. На первый взгляд, эта идея хорошая, но военные скептически относятся к планам удара через этот коридор. Холмистая, лесистая и местами болотистая местность в Сувалкском коридоре значительно затрудняет наступательные действия крупных механизированных соединений. Эта местность изначально препятствует действиям крупных сил и облегчает оборону», - сказал Алесин.

По его мнению, Белоруссия может ударить по Сувалкскому коридору только в случае военных действий на своей территории.

«Если белорусские и российские подразделения зайдут в этот коридор, они окажутся под фланговыми ударами, как со стороны Балтии, так и со стороны Польши. Это неудобно. Во всех планах, которые разрабатывают Белоруссия и Россия, Сувалкский коридор не стоит на первом месте. Если только серьезные боевые действия разразятся на Гродненском или Брестском направлении и там будут крупные силы, не исключаю, что будет нанесен вспомогательный удар через Сувалкский коридор, когда у сил НАТО в Польше не будет возможности нанести фланговый удар», - пояснил эксперт.

Алесин считает, что Польша попытается заминировать эту местность, чтобы успокоить «фобии» своих граждан.

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«Они заминируют участки местности, которые считают рискованными для наступления. Украина тоже заминировала свою границу, хотя там леса, болота, поймы рек и так далее. Они очевидно опасаются диверсионно-разведовательных групп, диверсий на шоссейных и железных дорогах. У них есть страх и фобия, но если эта идея "лежит на поверхности", она будет реализовываться в последнюю очередь. Это, прежде всего, для успокоения общественного мнения, чтобы показать, что страна предпринимает какие-то меры для отражения потенциальной угрозы», - заключил собеседник НСН.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 23 июля на встрече с Владимиром Путиным, что его начали «напрягать» бойцы ЧВК «Вагнер», которые «хотят идти на Варшаву». При этом он показал российском лидеру карту переброски военных Польши к границам Союзного государства, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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