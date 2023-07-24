Польша создаст саперный батальон в Сувалкском коридоре

Батальон появится в городе Августов, отмечает «Свободная пресса».

«Это еще одна военная часть, которую мы строим с нуля, и, уверяю вас, не последняя», — написал Блащак на своей странице в Twitter.

Министр отметил, что солдаты страны — лучшая гарантия безопасности Польши. Блащак пообещал в скором времени сообщить о новых инвестициях в оборону.

По данным издания Fakt, новый батальон начнет набор к концу года.

Ранее Польша перебросила войска к границам Белоруссии. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон допустил, что Варшава может начать операцию против Минска для вовлечения НАТО в конфликт, пишет Ura.ru.

