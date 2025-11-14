Фицо снова выступил против плана ЕС по финансированию Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не поддержит инициативу Евросоюза о выделении 140 миллиардов евро для Украины, утверждая, что такой подход лишь продлит конфликт еще на два года. Об этом он сказал во время встречи со школьниками в городе Попрад; запись беседы опубликована на YouTube-канале его партии.

Фицо напомнил, что ранее уже выступал против использования замороженных российских активов на нужды Киева, отмечает RT.