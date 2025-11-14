Фицо снова выступил против плана ЕС по финансированию Украины
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не поддержит инициативу Евросоюза о выделении 140 миллиардов евро для Украины, утверждая, что такой подход лишь продлит конфликт еще на два года. Об этом он сказал во время встречи со школьниками в городе Попрад; запись беседы опубликована на YouTube-канале его партии.
Фицо напомнил, что ранее уже выступал против использования замороженных российских активов на нужды Киева, отмечает RT.
По его словам, пока он возглавляет правительство, республика не будет поддерживать инициативы ЕС, связанные с финансированием военных расходов Украины за счет российских средств.
Премьер отметил, что Евросоюз работает над планом покрытия украинских военных затрат на 2026-2027 годы. Однако, по его мнению, подобная схема лишь продлит боевые действия, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Фицо снова выступил против плана ЕС по финансированию Украины
- Игорь Корнелюк обвинил нейросети в декадансе искусства
- Пресняков-младший объяснил, почему его Новый год начинается 3 января
- СМИ: Лондон временно снял санкции с болгарского НПЗ «Лукойла»
- Минобороны сообщило о сбитых беспилотниках над Черным морем
- Актриса Бабушкина рекомендовала новых «Идиотов» и развеяла театральные стереотипы
- Суд в Челябинске изъял имущество у ОПГ «Махонинские» на 2,5 миллиарда рублей
- В Вологодской области демонтировали вывески «Красного&Белого»
- Яркая картинка и бренд: Кинотеатры пророчат миллиард «Иллюзии обмана 3»
- «Прорывной» для электросамокатов 2025 год совпал с пиком недовольства
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru