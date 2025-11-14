Фицо снова выступил против плана ЕС по финансированию Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не поддержит инициативу Евросоюза о выделении 140 миллиардов евро для Украины, утверждая, что такой подход лишь продлит конфликт еще на два года. Об этом он сказал во время встречи со школьниками в городе Попрад; запись беседы опубликована на YouTube-канале его партии.

Фицо напомнил, что ранее уже выступал против использования замороженных российских активов на нужды Киева, отмечает RT.

По его словам, пока он возглавляет правительство, республика не будет поддерживать инициативы ЕС, связанные с финансированием военных расходов Украины за счет российских средств.

Премьер отметил, что Евросоюз работает над планом покрытия украинских военных затрат на 2026-2027 годы. Однако, по его мнению, подобная схема лишь продлит боевые действия, передает «Радиоточка НСН».

