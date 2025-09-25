Фехтовальщицу Софью Великую внесли в базу сайта «Миротворец»
Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая оказалась в базе данных украинского сайта «Миротворец» (признан экстремистским и заблокирован в России).
Согласно информации ресурса, ее персональные данные были внесены 6 декабря 2024 года. В качестве оснований указываются «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», поддержка России и СВО, а также финансирование российских вооруженных сил.
«Миротворец» известен публикацией личных данных граждан, которых его администраторы считают угрозой для Украины. В числе таких фигур — журналисты, политики, военные и общественные деятели. Весной 2016 года сайт опубликовал списки аккредитованных в ДНР и ЛНР корреспондентов, включая иностранных, что вызвало широкий резонанс.
Тогдашний представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала это «тревожным шагом», а МИД России охарактеризовал действия администраторов как «прямой призыв к расправе», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Вологде задержан замгубернатора Дмитрий Родионов
- Автомобилисты отказались считать возраст водителя главной причиной ДТП
- Фехтовальщицу Софью Великую внесли в базу сайта «Миротворец»
- В Испании спустя 20 лет установили личность погибшей россиянки
- Альмадовару - 76 лет: Испанский режиссер раскрыл в кино природу женщины
- СМИ: Новые санкции ЕС затронут регулируемый за пределами России стейблкоин
- Мерц предложил выделить Украине €140 миллиардов за счет замороженных активов РФ
- Трамп пообещал не употреблять выражение «бумажный тигр» в отношении России
- Проектов больше, чем режиссеров: Каких кадров не хватает российскому кино
- Песков: Без ДСНВ мир будет гораздо более опасным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru