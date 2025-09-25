Фехтовальщицу Софью Великую внесли в базу сайта «Миротворец»

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая оказалась в базе данных украинского сайта «Миротворец» (признан экстремистским и заблокирован в России).

Согласно информации ресурса, ее персональные данные были внесены 6 декабря 2024 года. В качестве оснований указываются «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», поддержка России и СВО, а также финансирование российских вооруженных сил.

«Миротворец» известен публикацией личных данных граждан, которых его администраторы считают угрозой для Украины. В числе таких фигур — журналисты, политики, военные и общественные деятели. Весной 2016 года сайт опубликовал списки аккредитованных в ДНР и ЛНР корреспондентов, включая иностранных, что вызвало широкий резонанс.

Тогдашний представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала это «тревожным шагом», а МИД России охарактеризовал действия администраторов как «прямой призыв к расправе», передает «Радиоточка НСН».

