Фехтовальщицу Софью Великую внесли в базу сайта «Миротворец»

«Миротворец» известен публикацией личных данных граждан, которых его администраторы считают угрозой для Украины. В числе таких фигур — журналисты, политики, военные и общественные деятели. Весной 2016 года сайт опубликовал списки аккредитованных в ДНР и ЛНР корреспондентов, включая иностранных, что вызвало широкий резонанс.

Тогдашний представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала это «тревожным шагом», а МИД России охарактеризовал действия администраторов как «прямой призыв к расправе», передает «Радиоточка НСН».

