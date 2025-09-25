В АСТ объяснили обвинения в «подделке японских авторов» литературным приемом
В издательстве АСТ заявили, что публикации книг о Японии под псевдонимами не являются подделкой, а представляют собой традиционный литературный прием, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу компании.
Там подчеркнули, что подобная практика существует много веков и используется для создания аутентичности и дополнительного колорита.
Ранее читатели обвинили издательство в том, что как минимум пять книг о Японии, выпущенных якобы японскими авторами, на самом деле написаны малоизвестными российскими писателями. В АСТ отметили, что речь идет о научно-популярных изданиях, а не академических трудах, и их цель — увлечь читателя и пробудить интерес к теме.
Представители издательства также подчеркнули, что авторы внимательно относятся к фактам и их интерпретациям, а практика литературных мистификаций соответствует действующему законодательству, передает «Радиоточка НСН».
