В АСТ объяснили обвинения в «подделке японских авторов» литературным приемом

В издательстве АСТ заявили, что публикации книг о Японии под псевдонимами не являются подделкой, а представляют собой традиционный литературный прием, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу компании.

Там подчеркнули, что подобная практика существует много веков и используется для создания аутентичности и дополнительного колорита.

Суд вернул государству имущество издательства «Музыка»

Ранее читатели обвинили издательство в том, что как минимум пять книг о Японии, выпущенных якобы японскими авторами, на самом деле написаны малоизвестными российскими писателями. В АСТ отметили, что речь идет о научно-популярных изданиях, а не академических трудах, и их цель — увлечь читателя и пробудить интерес к теме.

Представители издательства также подчеркнули, что авторы внимательно относятся к фактам и их интерпретациям, а практика литературных мистификаций соответствует действующему законодательству, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Мальгавко
ТЕГИ:ЛитератураКниги

Горячие новости

Все новости

партнеры