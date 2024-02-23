Factor TV: Зеленский планирует посетить Армению в марте
Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время посетит Армению, передает телеканал Factor TV со ссылкой на источники.
Сообщается, что украинская сторона ведет переговоры о сроках визита. Точная дата пока не определена.
Телеканал утверждает, что Зеленский посетит Ереван в марте. Посол Украины в Армении Валерий Лобач не стал опровергать информацию и пообещал озвучить сроки визита через несколько дней.
В интервью телеканалу France24 премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о заморозке участия Еревана в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По его словам, структура не выполнила обязательства перед республикой, отмечает «Радиоточка НСН».
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