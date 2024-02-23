Песков: Россия прояснит значение заявлений о заморозке Арменией участия в ОДКБ
Россия намерена выяснить у Армении значение заявлений премьер-министра Никола Пашиняна о заморозке участия республики в ОДКБ. Как пишет «Интерфакс», об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, каких-то официальных действий в этой связи Ереван не предпринимал, поэтому «очень важно понять детали».
«Мы будем надеяться, что наши армянские друзья разъяснят нам всё», - заключил представитель Кремля.
Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян в интервью телеканалу France24 заявил, что Ереван заморозил своё участие в ОДКБ, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Котенок залез на мэра турецкого города во время совещания
- Роскомнадзор убрал со стримингов сериал «Алиса не может ждать»
- Объявлены результаты жеребьевки матчей 1/8 финала Лиги Европы
- Зеленский заявил о подготовке нового контрнаступления ВСУ
- 13-ый пакет санкций ЕС: Запад усиливает противостояние
- Байден: США введут ещё более чем 500 санкций против России
- Песков: Россия прояснит значение заявлений о заморозке Арменией участия в ОДКБ
- Ехать под камеру: В России продолжают спорить об эффективности дорожных камер
- Стартовали оценочные испытания суперфинала пятого конкурса «Лидеры России»
- CAS отклонил апелляцию ОКР на решение МОК о приостановке членства
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru