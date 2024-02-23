Песков: Россия прояснит значение заявлений о заморозке Арменией участия в ОДКБ

Россия намерена выяснить у Армении значение заявлений премьер-министра Никола Пашиняна о заморозке участия республики в ОДКБ. Как пишет «Интерфакс», об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, каких-то официальных действий в этой связи Ереван не предпринимал, поэтому «очень важно понять детали».

«Мы будем надеяться, что наши армянские друзья разъяснят нам всё», - заключил представитель Кремля.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян в интервью телеканалу France24 заявил, что Ереван заморозил своё участие в ОДКБ, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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