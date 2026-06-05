Те украинцы, которые за все эти годы не устроились в ЕС на работу, не пытались ассимилироваться или имеют судимости, точно будут депортированы на Украину для пополнения украинской армии. Об этом НСН рассказал экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

В Евросоюзе обсуждают отмену временной защиты для украинских мужчин призывного возраста, пишет Euronews. Так, главы МВД стран ЕС рассматривают возможность отмены этого статуса для граждан Украины в возрасте от 23 до 60 лет, которые могут быть отправлены на фронт. Право на защиту хотят сохранить за теми, кто имеет легальное освобождение от мобилизации по законам страны, включая инвалидов и отцов троих детей. Килинкаров раскрыл, что такие прецеденты уже были, так что это вполне осуществимо.

«Я думаю, что такие намерения у ряда стран точно есть. Это связано с тем, что они пытаются как-то уйти от политического решения этого вопроса и перевести его в юридическую плоскость. Статус беженца отменять не будут, однако, если это касается людей, которые, по их мнению, незаконно пребывают на территории ЕС или нарушали его законы, а таких будет очень много, то, возможно, в отношении них такое решение будет принято. Тем более такие прецеденты уже были. Они не будут предавать это все гласности. Не думаю, что речь будет идти о десятках тысяч, но, вполне возможно, что до тысячи человек они могут депортировать без всяких проблем. Там достаточно людей с судимостями, и которые за все эти годы никак не адаптировались и не нашли работу. Многие сидят на пособиях и комфортно себя чувствуют», - рассказал он.

Также Килинкаров раскрыл, что, вероятно, многие начнут просто уезжать, выбирая более безопасную для себя страну.

«Это самый простой способ пополнения рядов ВСУ, потому что из рук в руки передается человек, который автоматически попадает под мобилизацию. Ну, конечно, украинцы будут искать другие страны, если им дадут сигнал, что они все в зоне риска. Кто-то будет в Турцию ехать, кто-то – в Камбоджу», - подытожил он.

Ранее Килинкаров раскрыл НСН, что Украине хватит европейских денег и вооружений, чтобы растянуть конфликт с Россией еще на три года, однако главная проблема в дефиците людей.

