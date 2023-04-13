Евросоюз внес ЧВК «Вагнер» в черный список

Евросоюз внес в свой черный список ЧВК «Вагнер», говорится в публикации «Официального журнала ЕС».

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Кроме того, в документе сообщается об аналогичных санкциях против интернет-издания РИА ФАН. В отношении обеих организациях будут применены ограничительные меры.

В документе также говорится, что «Вагнер» и РИА ФАН «ответственны за действия, которые нарушают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

Евгений Пригожин отреагировал на внесение ЧВК «Вагнер» в черный список Евросоюза анекдотом, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:ЕвросоюзЧВК "Вагнер"

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