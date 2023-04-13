Евросоюз внес ЧВК «Вагнер» в черный список
Евросоюз внес в свой черный список ЧВК «Вагнер», говорится в публикации «Официального журнала ЕС».
Кроме того, в документе сообщается об аналогичных санкциях против интернет-издания РИА ФАН. В отношении обеих организациях будут применены ограничительные меры.
В документе также говорится, что «Вагнер» и РИА ФАН «ответственны за действия, которые нарушают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».
Евгений Пригожин отреагировал на внесение ЧВК «Вагнер» в черный список Евросоюза анекдотом, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru