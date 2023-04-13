Пригожин заявил об упорном сопротивлении ВСУ в Артемовске

Основатель чвк «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что чётко знает о том, что происходит в Артёмовске (российское название Бахмута — Прим. НСН), сообщает пресс-служба бизнесмена.

Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» контролирует более 80 процентов Артёмовска

По его словам, «идут тяжелейшие кровопролитные бои», Вооружённые силы Украины (ВСУ) продолжают подтягивать резервы в городскую черту.

«Рассказывать о полном окружении Бахмута рано. Восемьдесят с лишним процентов... находятся под нашим контролем, оставшиеся части сопротивляются упорно», - подчеркнул он.

Ранее Пригожин опроверг заявление политолога Ростислава Ищенко о том, что у ВСУ отсутствуют резервы для наступления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/concordgroup_official
ТЕГИ:СпецоперацияНаступлениеВСУЕвгений Пригожин

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