Пригожин заявил об упорном сопротивлении ВСУ в Артемовске

По его словам, «идут тяжелейшие кровопролитные бои», Вооружённые силы Украины (ВСУ) продолжают подтягивать резервы в городскую черту.

«Рассказывать о полном окружении Бахмута рано. Восемьдесят с лишним процентов... находятся под нашим контролем, оставшиеся части сопротивляются упорно», - подчеркнул он.

Ранее Пригожин опроверг заявление политолога Ростислава Ищенко о том, что у ВСУ отсутствуют резервы для наступления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».