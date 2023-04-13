Пригожин заявил об упорном сопротивлении ВСУ в Артемовске
Основатель чвк «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что чётко знает о том, что происходит в Артёмовске (российское название Бахмута — Прим. НСН), сообщает пресс-служба бизнесмена.
По его словам, «идут тяжелейшие кровопролитные бои», Вооружённые силы Украины (ВСУ) продолжают подтягивать резервы в городскую черту.
«Рассказывать о полном окружении Бахмута рано. Восемьдесят с лишним процентов... находятся под нашим контролем, оставшиеся части сопротивляются упорно», - подчеркнул он.
Ранее Пригожин опроверг заявление политолога Ростислава Ищенко о том, что у ВСУ отсутствуют резервы для наступления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+7 892 / сут.
Умерли
398 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+9 818 / сут.
- Шнуров отказался возвращаться на пост генерального продюсера RTVI
- Непомнящий проиграл четвёртую партию матча за шахматную корону
- В Госдуму внесен законопроект о защите россиян от решений международных организаций
- Байден прокомментировал утечку материалов Пентагона
- Путин обсудил с Мутко льготы на приобретение вторичного жилья
- В России появятся автомобили нового китайского бренда
- Умерла создатель мини-юбок британский дизайнер Мэри Куант
- Совет ЕС утвердил выделение одного млрд евро на предоставление Украине боеприпасов
- Священник ПЦУ призвал молиться за Дарью Трепову
- Международный союз триатлона допустил россиян до международных состязаниях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru