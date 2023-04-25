Евросоюз выделил Украине транш на полтора миллиарда евро
25 апреля 202311:45
Евросоюз выделил Украине очередной транш в размере полтора миллиарда евро. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Помощь Украине направлена на поддержку инфраструктуры страны, а также помощь в проведении «важнейших реформ», написала политик в своем Twitter-аккаунте.
ЕК планирует с марта ежемесячно перечислять Украине по полтора миллиарда евро в качестве помощи Украине на 18 миллиардов евро, рассчитанного на текущий год.
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25 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru