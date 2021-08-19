Евросоюз признал COVID-сертификаты Украины

Сертификаты о вакцинации от коронавируса, выданные на Украине, в Турции и в Северной Македонии, признаны Евросоюзом, сообщает РИА Новости.

С 20 августа COVID-сертификаты этих стран будут приниматься в Евросоюзе наравне с цифровыми сертификатами ЕС, отмечают в Еврокомиссии.