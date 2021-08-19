Евросоюз признал COVID-сертификаты Украины
Сертификаты о вакцинации от коронавируса, выданные на Украине, в Турции и в Северной Македонии, признаны Евросоюзом, сообщает РИА Новости.
С 20 августа COVID-сертификаты этих стран будут приниматься в Евросоюзе наравне с цифровыми сертификатами ЕС, отмечают в Еврокомиссии.
В середине августа Украина продлила до 1 октября «адаптивный карантин», введенный из-за пандемии коронавируса, сохранив в стране режим чрезвычайной ситуации.
В начале июня Украина запретила въезд в страну иностранцам, привитым российской вакциной «Спутник V».
Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сказал, что не слышал о клинических исследованиях совместного применения вакцин Pfizer и Moderna, смешивать которые разрешили на Украине.
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