Евросоюз представит новые предложения о поставках оружия на Украину 20 февраля
Европейский союз анонсировал новые предложения по поставкам оружия на Украину. Они будут оглашены 20 февраля на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе, передает ТАСС со ссылкой на главу внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.
"Я представлю новые предложения о поставках из Европейского фонда мира в понедельник на встрече глав МИД ЕС, - цитирует агентство главу европейской дипломатии. Он отметил, что Европейский союз больше не может оплачивать поставки летальных вооружений из своего бюджета, однако в таком случае, по словам политика, можно воспользоваться фондом мира.
Ранее Боррель сообщал, что число военнослужащих ВСУ, которые прошли подготовку в странах Евросоюза достигнет 30 тысяч.
В начале февраля совет Евросоюза утвердил седьмой блок военной помощи Киеву на сумму полмиллиарда евро. Кроме того, Брюссель выделил 45 миллионов евро на подготовку бойцов украинских вооруженных сил в рамках программы военной помощи ЕС, передает НСН. Таким образом, очередной пакет доводит совокупную военную помощь ЕС Киеву за счет Европейского фонда мира до 3,6 миллиарда евро.
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