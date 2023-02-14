Евросоюз представит новые предложения о поставках оружия на Украину 20 февраля

"Я представлю новые предложения о поставках из Европейского фонда мира в понедельник на встрече глав МИД ЕС, - цитирует агентство главу европейской дипломатии. Он отметил, что Европейский союз больше не может оплачивать поставки летальных вооружений из своего бюджета, однако в таком случае, по словам политика, можно воспользоваться фондом мира.

Ранее Боррель сообщал, что число военнослужащих ВСУ, которые прошли подготовку в странах Евросоюза достигнет 30 тысяч.



В начале февраля совет Евросоюза утвердил седьмой блок военной помощи Киеву на сумму полмиллиарда евро. Кроме того, Брюссель выделил 45 миллионов евро на подготовку бойцов украинских вооруженных сил в рамках программы военной помощи ЕС, передает НСН. Таким образом, очередной пакет доводит совокупную военную помощь ЕС Киеву за счет Европейского фонда мира до 3,6 миллиарда евро.



