Евросоюз поставит Украине лишь 60% от обещанных снарядов

Причиной этого являются задержки в производстве снарядов, а также опасениями стран-членов союза по поводу истощения своих запасов.

«Европейские союзники сильно не дотянут до миллиона снарядов, которые они обещали поставить к марту», - заявил один из дипломатов европейской страны.

Ранее в Пентагоне подтвердили, что США передаст Киеву реактивные снаряды GLSDB. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

