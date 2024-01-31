Евросоюз поставит Украине лишь 60% от обещанных снарядов

Евросоюз сможет передать Украине до марта лишь около 600 тысяч снарядов вместо ранее обещанного миллиона, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Пентагон сообщил о продолжении поставок вооружений ВСУ

Причиной этого являются задержки в производстве снарядов, а также опасениями стран-членов союза по поводу истощения своих запасов.

«Европейские союзники сильно не дотянут до миллиона снарядов, которые они обещали поставить к марту», - заявил один из дипломатов европейской страны.

Ранее в Пентагоне подтвердили, что США передаст Киеву реактивные снаряды GLSDB. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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