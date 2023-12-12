Европейские чиновники направят в Конгресс США просьбу разблокировать помощь Киеву

Более 100 чиновников стран Европейского союза планируют направить Конгрессу США письмо с просьбой одобрить дальнейшую военную помощь Украине, сообщает Reuters.

﻿{{related_post_AWJEyfemi}}

В документе говорится, что военные расходы выросли по всей Европе. При этом военная помощь Вашингтона является «необходимой и неотложной». Письмо подписали чиновники из 17 стран, среди которых Германия, Ирландия, Италия и Польша.

Ранее в Пентагоне заявили, что американские власти полны решимости помочь Украине добиться успеха на поле боя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

