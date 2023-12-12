Европейские чиновники направят в Конгресс США просьбу разблокировать помощь Киеву
Более 100 чиновников стран Европейского союза планируют направить Конгрессу США письмо с просьбой одобрить дальнейшую военную помощь Украине, сообщает Reuters.
{{related_post_AWJEyfemi}}
В документе говорится, что военные расходы выросли по всей Европе. При этом военная помощь Вашингтона является «необходимой и неотложной». Письмо подписали чиновники из 17 стран, среди которых Германия, Ирландия, Италия и Польша.
Ранее в Пентагоне заявили, что американские власти полны решимости помочь Украине добиться успеха на поле боя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Европейские чиновники направят в Конгресс США просьбу разблокировать помощь Киеву
- Двое раненых военных РФ и Украины больше недели помогали друг другу выжить
- Польские дальнобойщики перегородили дорогу на Украину
- Пентагон: США полны решимости помочь Киеву добиться успеха на поле боя
- Более тысячи россиян эвакуировали из сектора Газа
- Зеленский в США начал просить оружие и ругать Конгресс
- «Дочки» Siemens и Volkswagen запросили компенсации за инвестиции в РФ
- Охлобыстин призвал простить уехавших из России «по глупости»
- Sun: в новом фильме об агенте 007 Джеймса Бонда сыграют два актера
- СМИ: в Одессе посетителям спортзалов начали вручать повестки в военкомат
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru