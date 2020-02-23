Эвакуированной из Китая на Украину иностранке вызвали «скорую»
У иностранки, эвакуированной на Украину из зараженного коронавирусом Китая, ухудшилось здоровье. Женщина пожаовалась врачам скорой помощи на боли в животе. Об этом 23 февраля сообщил замглавы украинского минздрава Виктор Ляшко в Facebook.
В карантинный санаторий в Полтавской области вызвали скорую помощь. По жалобам иностранки, гражданство которой Ляшко не уточнил, медики поставили предварительный диагноз - обострение хронической гастроэнтерологической болезни.
«Врачи составили план лечения, назначили диетическое меню и оставили на наблюдение в обсервации. Сейчас эвакуированная чувствует себя хорошо», — написал Ляшко.
На Украину из КНР эвакуированы граждане 29 стран, в том числе Казахстана, Сальвадора, Аргентины, Доминиканской Республики, Коста-Рики и Эквадора.
Ранее политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в беседе с НСН предупредил об усилении протестных настроений в стране на фоне беспорядков в Полтавской области, где расположен карантинный санаторий для приезжих из Китая, а также снижения рейтинга президента Украины Владимира Зеленского.
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