Эвакуированной из Китая на Украину иностранке вызвали «скорую»

23 февраля 202016:00

У иностранки, эвакуированной на Украину из зараженного коронавирусом Китая, ухудшилось здоровье. Женщина пожаовалась врачам скорой помощи на боли в животе. Об этом 23 февраля сообщил замглавы украинского минздрава Виктор Ляшко в Facebook.

В карантинный санаторий в Полтавской области вызвали скорую помощь. По жалобам иностранки, гражданство которой Ляшко не уточнил, медики поставили предварительный диагноз - обострение хронической гастроэнтерологической болезни.

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«Врачи составили план лечения, назначили диетическое меню и оставили на наблюдение в обсервации. Сейчас эвакуированная чувствует себя хорошо», — написал Ляшко.

На Украину из КНР эвакуированы граждане 29 стран, в том числе Казахстана, Сальвадора, Аргентины, Доминиканской Республики, Коста-Рики и Эквадора.

Ранее политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в беседе с НСН предупредил об усилении протестных настроений в стране на фоне беспорядков в Полтавской области, где расположен карантинный санаторий для приезжих из Китая, а также снижения рейтинга президента Украины Владимира Зеленского.

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ФОТО: РИА Новости/Константин Чалабов
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