Эвакуированной из Китая на Украину иностранке вызвали «скорую»

У иностранки, эвакуированной на Украину из зараженного коронавирусом Китая, ухудшилось здоровье. Женщина пожаовалась врачам скорой помощи на боли в животе. Об этом 23 февраля сообщил замглавы украинского минздрава Виктор Ляшко в Facebook.

В карантинный санаторий в Полтавской области вызвали скорую помощь. По жалобам иностранки, гражданство которой Ляшко не уточнил, медики поставили предварительный диагноз - обострение хронической гастроэнтерологической болезни.