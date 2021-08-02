Глава МИД Украины пригрозил России «камнями с неба»
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Евгению Киселеву заявил, что возвращение Крыма - это «вопрос времени» и Киев обязательно дождётся момента, сообщает РИА Новости.
Дипломат напомнил, что предметом многовекового спора между Францией и Пруссией был Эльзас, которого Париж лишился в результате франко-прусской войны, однако «вернул его» через несколько десятилетий.
Кулеба считает, что Украине следует поступать таким же образом.
«Как писали во время аннексии, «главное вернуться в Россию, а так хоть камни с неба» - пожалуйста, будут и камни с неба, много чего будет. Мы дождёмся своего времени», - подчеркнул глава украинского МИД.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что следует признать, что то, что было в Крыму - не аннексия, а демократия, сообщает Газета.ру.
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