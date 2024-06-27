На Западе заявили о критических потерях ВСУ за одни сутки
Украина 25 июня потеряла 2345 солдат, что стало рекордным количеством за весь период боевых действий, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
«Я уверен, что это рекордный показатель за весь период боевых действий», — отметил он.
Аналитик пояснил, что столько человек Вооружённые силы Украины не теряли даже в самый тяжелый период - летом 2023 года. Данные о потерях украинской стороны были приведены Министерством обороны РФ во вторник 25 июня.
Ранее в пресс-службе Минобороны РФ заявили, что российские войска нанесли групповой удар по украинским аэродромам, где Киев планировал разместить военные самолёты западных стран, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru