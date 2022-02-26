Небензя заявил о скором завершении демилитаризации Украины

Задачи по денацификации и демилитаризации Украины будут выполнены достаточно скоро. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации.

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Дипломат указал, что Россия не ведет войну с Украиной и украинским народом.

«Мы проводим специальную военную операцию против националистов и для защиты жителей Донбасса — денацификации и демилитаризации. Эти задачи будут достаточно скоро выполнены и украинский народ получит возможность вновь самостоятельно решать свою судьбу, живя при этом в мире, добрососедстве и сотрудничестве со всеми соседями», — цитирует постпреда РИА Новости.

Россия в четверг начала специальную военную операцию на Украине для защиты мирного населения Донбасса. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что операция нацелена на демилитаризацию и денацификацию Украины, и оккупация страны не входит в планы Москвы.

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