Эстонская разведка заявила, что Россия завладела инициативой в зоне конфликта

Специалисты уточнили, что войска РФ в среднем атаковали позиции Украины по 64 за сутки, и у армии хватает живой силы и техники для постоянного давления на обороняющиеся войска.



«Это говорит о том, что цели России не изменились - захват обеих областей в пределах их административных границ остается приоритетной задачей», - говорится в заявлении.

Эстонские разведчики допустили, что войска возьмут под контроль Авдеевку., которая, по их прогнозам, останется основной целью российских сил. Потеря этого населенного пункта отбросит украинскую артиллерию и откроет для российской армии новые логистические маршруты.