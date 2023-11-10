Эстонская разведка заявила, что Россия завладела инициативой в зоне конфликта
Российские вооруженные силы перехватили инициативу в зоне военного конфликта с Украиной, и продолжают интенсивные атаки. Об этом заявили в разведывательном центре Сил обороны Эстонии.
Специалисты уточнили, что войска РФ в среднем атаковали позиции Украины по 64 за сутки, и у армии хватает живой силы и техники для постоянного давления на обороняющиеся войска.
«Это говорит о том, что цели России не изменились - захват обеих областей в пределах их административных границ остается приоритетной задачей», - говорится в заявлении.
Эстонские разведчики допустили, что войска возьмут под контроль Авдеевку., которая, по их прогнозам, останется основной целью российских сил. Потеря этого населенного пункта отбросит украинскую артиллерию и откроет для российской армии новые логистические маршруты.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru