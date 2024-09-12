Еще в 11 областях Украины ввели отключения электроэнергии

Отмечается, что отключения также будут действовать на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей.

Ранее энергохолдинг ДТЭК сообщал о стабилизационных отключениях света в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части ДНР.

Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в разговоре с НСН отметил, что энергетика Украины держится за счет атомных электростанций (АЭС), мини-генераторов, солнечных панелей, а также электроэнергии, которую напрямую поставляют ряд стран, передает «Радиоточка НСН».

