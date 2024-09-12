Еще в 11 областях Украины ввели отключения электроэнергии
Отключения электроэнергии ввели еще в 11 областях Украины, сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в своем Telegram-канале.
Согласно данным, с 13:00 до 00:00 одна область отключений будет действовать в Черкасской, Черниговской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Винницкой, Черновицкой и Хмельницкой областях.
Отмечается, что отключения также будут действовать на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей.
Ранее энергохолдинг ДТЭК сообщал о стабилизационных отключениях света в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части ДНР.
Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в разговоре с НСН отметил, что энергетика Украины держится за счет атомных электростанций (АЭС), мини-генераторов, солнечных панелей, а также электроэнергии, которую напрямую поставляют ряд стран, передает «Радиоточка НСН».
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