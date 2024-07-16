Веерные отключения электроэнергии коснулись части Запорожской области

В результате сбоя на Ростовской атомной электростанции в Запорожской области возникли периодические отключения электроэнергии. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

По его словам, сейчас специалисты активно работают над восстановлением мощности для устранения этого недостатка.