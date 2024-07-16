Веерные отключения электроэнергии коснулись части Запорожской области

В результате сбоя на Ростовской атомной электростанции в Запорожской области возникли периодические отключения электроэнергии. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

По его словам, сейчас специалисты активно работают над восстановлением мощности для устранения этого недостатка.

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В настоящее время такие отключения применяются в Акимовском районе, отдельных населенных пунктах Мелитопольского городского округа и Мелитопольского района. Специалисты ГУП «Таврия-Энерго» занимаются устранением дефицита мощности.

Во вторник Минэнерго объявило о введении ограничений энергопотребления на уровне 1,5 ГВт в энергосистеме юга России из-за неисправности в работе генерирующего оборудования Ростовской атомной электростанции, передает «Радиоточка НСН».

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