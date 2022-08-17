Еще три сухогруза с продовольствием вышли из украинских портов

Три сухогруза покинули украинские порты и вышли в акваторию Чёрного моря. На их борту 33 тысячи тонн сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.

Как уточняется в Telegram-канале ведомства, суда вышли из портов Черноморск и Одесса. Сегодня же в украинские порты ожидается заход очередного каравана из кораблей под загрузку. Всего из портов страны уже было отправлено 24 судна с 600 тысячами тонн продукции, говорится в сообщении мининфраструктуры, которое приводит РИА Новости.