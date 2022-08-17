Еще три сухогруза с продовольствием вышли из украинских портов
Три сухогруза покинули украинские порты и вышли в акваторию Чёрного моря. На их борту 33 тысячи тонн сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.
Как уточняется в Telegram-канале ведомства, суда вышли из портов Черноморск и Одесса. Сегодня же в украинские порты ожидается заход очередного каравана из кораблей под загрузку. Всего из портов страны уже было отправлено 24 судна с 600 тысячами тонн продукции, говорится в сообщении мининфраструктуры, которое приводит РИА Новости.
8 августа турецкий универсальный сухогруз Polarnet с украинской кукурузой стал первым кораблём, который достиг пункта назначения в рамках операции по вывозу зерна из черноморских портов.
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