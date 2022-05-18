Еще 785 украинских военных из «Азовстали» сдались
Ещё 785 украинских военных сдались в плен, выйдя в среду с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщил командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский.
Ранее сегодня официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что с 16 мая в плен сдались почти тысяча украинских военных, блокированных на «Азовстали».
В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин заявил, что судьбу сдавшихся должен решать суд, а если речь идет о военных преступниках, то трибунал. Он также уточнил, что командиры украинских подразделений самого высокого звена пока не вышли с завода.
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