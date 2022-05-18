Еще 785 украинских военных из «Азовстали» сдались

Ранее сегодня официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что с 16 мая в плен сдались почти тысяча украинских военных, блокированных на «Азовстали».



В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин заявил, что судьбу сдавшихся должен решать суд, а если речь идет о военных преступниках, то трибунал. Он также уточнил, что командиры украинских подразделений самого высокого звена пока не вышли с завода.