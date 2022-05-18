Песков: Трактовка однозначна, бойцы с «Азовстали» сдаются

Украинские бойцы на мариупольском заводе «Азовсталь» сдаются в плен, трактовка происходящего однозначна. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что силовиков с мариупольского комбината «эвакуируют», причем процессом якобы руководят украинские военные и разведчики.

Как отметил представитель Кремля, попытки Киева представить сдачу бойцов в плен боевиков как «эвакуацию» неверны.

«Трактовка однозначная — они сдаются», — подчеркнул Песков.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПленныеМариупольУкраинаДмитрий Песков
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