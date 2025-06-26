ЕС выделит Украине €30,6 миллиардов в 2025 году, включая доходы от активов РФ

Евросоюз намерен предоставить Украине €30,6 миллиардов финансовой поддержки в 2025 году, часть из которых поступит за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита ЕС.

Согласно документу, 26 из 27 стран сообщества поддержали это решение. Одна страна воздержалась. Ранее в аналогичных ситуациях несогласие по украинской повестке высказывала Венгрия.

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В заявлении подчеркивается, что Евросоюз рассчитывает обеспечить Украине «регулярную и предсказуемую» финансовую помощь в долгосрочной перспективе. Из запланированных €30,6 миллиардов на будущий год €3,5 миллиарда уже были выделены в рамках специализированного фонда для Украины. Еще €7 миллиардов ЕС предоставит в рамках механизма, согласованного странами G7, предусматривающего использование непредвиденных доходов от замороженных российских активов.

После начала военных действий на Украине страны ЕС и «Большой семерки» заблокировали порядка €300 млрд российских золотовалютных резервов, из которых более €200 млрд размещены в европейской юрисдикции, преимущественно на счетах расчетной системы Euroclear, базирующейся в Бельгии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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