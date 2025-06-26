ЕС выделит Украине €30,6 миллиардов в 2025 году, включая доходы от активов РФ
Евросоюз намерен предоставить Украине €30,6 миллиардов финансовой поддержки в 2025 году, часть из которых поступит за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита ЕС.
Согласно документу, 26 из 27 стран сообщества поддержали это решение. Одна страна воздержалась. Ранее в аналогичных ситуациях несогласие по украинской повестке высказывала Венгрия.
В заявлении подчеркивается, что Евросоюз рассчитывает обеспечить Украине «регулярную и предсказуемую» финансовую помощь в долгосрочной перспективе. Из запланированных €30,6 миллиардов на будущий год €3,5 миллиарда уже были выделены в рамках специализированного фонда для Украины. Еще €7 миллиардов ЕС предоставит в рамках механизма, согласованного странами G7, предусматривающего использование непредвиденных доходов от замороженных российских активов.
После начала военных действий на Украине страны ЕС и «Большой семерки» заблокировали порядка €300 млрд российских золотовалютных резервов, из которых более €200 млрд размещены в европейской юрисдикции, преимущественно на счетах расчетной системы Euroclear, базирующейся в Бельгии, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пострадавший от нападения льва Владелец «Тайгана» начал ходить по палате
- Путин: Конфликт Израиля и Ирана остался в прошлом
- Макрон опоздал на саммит ЕС и выглядел не выспавшимся
- Цены на российскую нефть обвалились после перемирия Израиля и Ирана
- ЕС выделит Украине €30,6 миллиардов в 2025 году, включая доходы от активов РФ
- В МИД назвали удар ВСУ по китайским журналистам в Курске террористическим актом
- Юра Борисов и команда «Аноры» стали членами Американской киноакадемии
- Самолет с возвращенными российскими военнослужащими приземлился в Подмосковье
- Назван срок, до которого может затянуться конфликт на Украине
- Аналитик допустил курс доллара по 100 рублей к концу августа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru