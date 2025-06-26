ЕС выделит Украине €30,6 миллиардов в 2025 году, включая доходы от активов РФ

Евросоюз намерен предоставить Украине €30,6 миллиардов финансовой поддержки в 2025 году, часть из которых поступит за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита ЕС.

Согласно документу, 26 из 27 стран сообщества поддержали это решение. Одна страна воздержалась. Ранее в аналогичных ситуациях несогласие по украинской повестке высказывала Венгрия.