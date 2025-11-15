Сербия добилась отсрочки от американских санкций для подконтрольной России NIS

NIS попала под санкции в январе текущего года, они были введены администрации экс-президента США Джо Байдена и вступили в силу в начале октября. Чтобы ограничения были сняты, Вашингтон потребовал исключить участие компаний из России в NIS.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия и Сербия намерены построить нефтепровод между двумя странами для получения сырья из России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

