Сербия добилась отсрочки от американских санкций для подконтрольной России NIS
Сербия смогла добиться трехмесячной отсрочки от американских санкций для компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), подконтрольной холдингу «Газпром», сообщило агентство Reuters.
NIS попала под санкции в январе текущего года, они были введены администрации экс-президента США Джо Байдена и вступили в силу в начале октября. Чтобы ограничения были сняты, Вашингтон потребовал исключить участие компаний из России в NIS.
Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия и Сербия намерены построить нефтепровод между двумя странами для получения сырья из России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
