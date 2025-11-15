Экс-министр Стрелков отказался подавать на УДО

Осужденный за призывы к экстремистской деятельности экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (известен как Игорь Стрелков) отказался в ближайшее время подавать прошение об условно-досрочном освобождении. Об этом сам Стрелков заявил в интервью RTVI.

Он также опроверг информацию о резком ухудшении здоровья осенью текущего года. По словам Стрелкова, сейчас его состояние относительно стабильное.