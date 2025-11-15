Экс-министр Стрелков отказался подавать на УДО

Осужденный за призывы к экстремистской деятельности экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (известен как Игорь Стрелков) отказался в ближайшее время подавать прошение об условно-досрочном освобождении. Об этом сам Стрелков заявил в интервью RTVI.

Он также опроверг информацию о резком ухудшении здоровья осенью текущего года. По словам Стрелкова, сейчас его состояние относительно стабильное.

Суд отказался смягчить наказание Игорю Стрелкову

Кроме того, Стрелков рассказал о распорядке дня в колонии. «Подъем, зарядка, завтрак. И так — шесть дней в неделю. Ужин в 16 часов, в 18 часов расчет, отбой в 22 часа, в выходной — прогулки, иногда бывает строевой смотр. Два раза в неделю баня», —отметил он.

Стрелков признался, что в стенах колонии освоил новую профессию — получил диплом электрика, но пока трудится в швейном цеху намеловщиком.

Ранее ФСИН опровергла слухи о плохом самочувствии Стрелкова. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
ТЕГИ:УДОИгорь Стрелков

Горячие новости

Все новости

партнеры