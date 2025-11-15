Экс-главу новгородского Минсельхоза заключили под стражу на два месяца

Экс-главу Минсельхоза Новгородской области Виктора Витвицкого отправили под стражу на два месяца по обвинению в получении взяток в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Витвицкий был задержан 14 ноября. По версии следствия, Витвицкий незаконно выделил субсидии более чем на 30 млн рублей новгородским фермерам в период с 2020 по 2025 год. На откатах он заработал 6,5 млн рублей.

Мосгорсуд отменил приговор экс-вице-губернатору Самарской области

Ранее Мосгорсуд отменил обвинительный приговор бывшему вице-губернатору Самарской области Геннадию Гендину, который был признан виновным в хищении 3,8 млн рублей. Данное решение было принято в связи с истечением срока давности. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

