ЕС утвердил шестой транш макрофинансовой помощи Украине на €2,3 миллиарда

Совет Европейского союза одобрил выделение Украине шестого транша макрофинансовой поддержки объемом €2,3 миллиарда.

Как уточняется в заявлении, средства будут предоставлены в ближайшее время в рамках действующей программы помощи ЕС Киеву, отмечает RT.

Белый дом: Трамп прекратил помощь Украине из-за коррупции

Решение стало продолжением ранее согласованных финансовых механизмов поддержки.

В ноябре еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис сообщал о выделении Украине последнего транша в размере €4,1 миллиарда, поступившего через кредитную линию, финансируемую за счет доходов от замороженных российских активов, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:УкраинаЕвросоюз

Горячие новости

Все новости

партнеры