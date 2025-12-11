ЕС утвердил шестой транш макрофинансовой помощи Украине на €2,3 миллиарда
Совет Европейского союза одобрил выделение Украине шестого транша макрофинансовой поддержки объемом €2,3 миллиарда.
Как уточняется в заявлении, средства будут предоставлены в ближайшее время в рамках действующей программы помощи ЕС Киеву, отмечает RT.
Решение стало продолжением ранее согласованных финансовых механизмов поддержки.
В ноябре еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис сообщал о выделении Украине последнего транша в размере €4,1 миллиарда, поступившего через кредитную линию, финансируемую за счет доходов от замороженных российских активов, передает «Радиоточка НСН».
