ЕС утвердил шестой транш макрофинансовой помощи Украине на €2,3 миллиарда

Песков: России не поступало приглашений в «пятерку» от США В МГУ заявили, что блокировка сервисов Google ограничит возможности российских пользователей В ВОЗ заявили, что вакцинация не приводит к развитию аутизма Премьеру фильма «Аватар: Пламя и пепел» в российских кинотеатрах перенесли на середину января 2026 года